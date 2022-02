Simone Montedoro | dalla storia con Manuela Arcuri alla tragica malattia | Ecco come sta oggi

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la relazione amorosa con, l’attoreha dovuto fare i conti con una, che gli ha quasi rovinato la carriera.staè un attore italiano nato a Roma nel 1973.ha 48 anni d’età e in Italia è noto soprattutto per aver interpretato a lungo il ruolo del carabiniere Giulio Tommasi nella fiction Rai “Don Matteo“. Molti se lo ricordano anche per essere stato il fidanzato della bellissima modella(screenshot Instagram)La relazione amorosa tra...

Advertising

jelly32491531 : Non dimentichiamo che l'anno scorso hanno dato un accento romagnolo alla maschera di Simone Montedoro che è romano.… - lucidafoIIia : @CANCELLETT0 di simone montedoro ce n’è uno solo - Odoald6Odoaldo : @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @IlCantanteRai1 Simone montedoro peso io - AlfonsoFesta : @reese_86 Che poi il problema di questo programma è proprio avere sotto le maschere personaggi che non ti fanno far… - chemmefrega1 : Simone montedoro o Cristian? #IlCantanteMascherato -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Montedoro

Kronic

, Claudia Campagnola, Toni Fornari e Noemi Sferlazza saranno mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio alle 21.00 all'Auditorium Aldo Moro di Cordenons , venerdì 18 e sabato 19 alle 20.45 ...... Ettore Bassi ema chi è stato il suo peggior allievo? A questa domanda Alessandra Tripoli, in un'intervista concessa al sito Lavocegrossa.it , ha risposto in maniera diplomatica:Gli autori e gli interpreti del Teatro Golden di Roma sono protagonisti di L’uomo ideale. Simone Montedoro, Claudia Campagnola, Toni Fornari e Noemi Sferlazza saranno in scena con la commedia scritta ...Sarà il volto noto del cinema e della televisione italiana Simone Montedoro il protagonista domani e giovedì sera alle 21 sul palco del teatro Michelangelo di Modena, in via Giardini 255, con lo spett ...