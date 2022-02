Settimana di sosta per la Sannio Handball Club: le parole di Polcino e Ruopoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Settimana di sosta programmata per la Sannio Handball Club, dovuta agli impegni delle squadre nazionali, utile per recuperare le energie e prepararsi alla sfida contro la squadra dell’Endas Capua che si disputerà domenica prossima nell’esilio forzato di Cerreto Sannita, stante l’indisponibilità di un campo da gioco a Benevento. Nonostante le ben note difficoltà legate alla possibilità di allenarsi e nel noto silenzio istituzionale, il tecnico della formazione sannita, Mr. Maurizio Cardone, di rientro dal Centro Tecnico Federale di Chieti dove ha completato l’iter per conseguire il 3° livello, prosegue nel percorso di crescita della squadra e dopo il piacevole rientro di Antonio Mancini e Lorenzo Iannotti, anche Giuseppe Mancini in Settimana si è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –diprogrammata per la, dovuta agli impegni delle squadre nazionali, utile per recuperare le energie e prepararsi alla sfida contro la squadra dell’Endas Capua che si disputerà domenica prossima nell’esilio forzato di Cerreto Sannita, stante l’indisponibilità di un campo da gioco a Benevento. Nonostante le ben note difficoltà legate alla possibilità di allenarsi e nel noto silenzio istituzionale, il tecnico della formazione sannita, Mr. Maurizio Cardone, di rientro dal Centro Tecnico Federale di Chieti dove ha completato l’iter per conseguire il 3° livello, prosegue nel percorso di crescita della squadra e dopo il piacevole rientro di Antonio Mancini e Lorenzo Iannotti, anche Giuseppe Mancini insi è ...

