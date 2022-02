Sette migranti sono morti per ipotermia, arrestato il presunto scafista (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - La squadra mobile della Questura di Agrigento ha eseguito il fermo, disposto dai pubblici ministeri Gloria Andreoli e Paola Vetro e dal procuratore Luigi Patronaggio, di un trentanovenne egiziano, gravemente indiziato di essere lo scafista che ha guidato, lo scorso 25 gennaio, l'imbarcazione con 287 cittadini extracomunitari nelle acque di Lampedusa, provocando la morte per ipotermia di 7 giovani bengalesi. L'indagato dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio colposo plurimo. "L'egiziano - rivela il procuratore Patronaggio - era già stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 'carico umano' da lui condotto era composto da cittadini di varie etnie con prevalenza di cittadini bengalesi". Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, era partito dalle coste libiche ed era stato affidato a ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - La squadra mobile della Questura di Agrigento ha eseguito il fermo, disposto dai pubblici ministeri Gloria Andreoli e Paola Vetro e dal procuratore Luigi Patronaggio, di un trentanovenne egiziano, gravemente indiziato di essere loche ha guidato, lo scorso 25 gennaio, l'imbarcazione con 287 cittadini extracomunitari nelle acque di Lampedusa, provocando la morte perdi 7 giovani bengalesi. L'indagato dovrà rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio colposo plurimo. "L'egiziano - rivela il procuratore Patronaggio - era già stato indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 'carico umano' da lui condotto era composto da cittadini di varie etnie con prevalenza di cittadini bengalesi". Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, era partito dalle coste libiche ed era stato affidato a ...

