Sette migranti morti per ipotermia, arrestato presunto scafista (Di sabato 19 febbraio 2022) Agrigento – Gli agenti della polizia di Stato hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino egiziano ritenuto responsabile di "gravi delitti" in tema d'immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Agrigento e firmato dai pm Gloria Andreoli e Paola Vetro. Il fermato sarebbe il presunto scafista dell'imbarcazione che il 25 gennaio scorso ha trasportato nel territorio italiano 287 cittadini extracomunitari irregolari, prevalentemente di origine bengalese, conducendoli dalle coste libiche verso le acque territoriali italiane. La traversata, effettuata a bordo di un sovraffollato barcone di circa 16 metri aveva esposto i migranti a grave pericolo di vita, tant'è che Sette bengalesi, a causa delle disumane condizioni di viaggio, avevano perso la vita per ...

