Serie C, capolavoro del Monterosi, Palermo esagerato: i risultati (Di sabato 19 febbraio 2022) Terminate le gare dello spezzone delle 14:30 della Serie C, con il Girone C assoluto protagonista di questo primo pomeriggio dedicato alla Lega Pro. Sono emersi risultati importantissimi che incoronano le grandi prestazioni, su tutte, di Palermo e Monterosi. Ecco cosa è successo con tutti i risultati. Serie C, i risultati delle ore 14:30 Scontro salvezza nel Girone C della Serie C che sorride, tremendamente, al Monterosi Tuscia che espugna il campo della Paganese calando un tris fantastico: Rocchi segna la rete del vantaggio alla scadere del primo tempo, mentre il duo Artistico-Franchini arrotonda il risultato regalando tre punti pesanti come un macigno alla compagine laziale che si allontana ulteriormente dalla zona pericolosa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Terminate le gare dello spezzone delle 14:30 dellaC, con il Girone C assoluto protagonista di questo primo pomeriggio dedicato alla Lega Pro. Sono emersiimportantissimi che incoronano le grandi prestazioni, su tutte, di. Ecco cosa è successo con tutti iC, idelle ore 14:30 Scontro salvezza nel Girone C dellaC che sorride, tremendamente, alTuscia che espugna il campo della Paganese calando un tris fantastico: Rocchi segna la rete del vantaggio alla scadere del primo tempo, mentre il duo Artistico-Franchini arrotonda il risultato regalando tre punti pesanti come un macigno alla compagine laziale che si allontana ulteriormente dalla zona pericolosa. ...

