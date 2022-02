Serie B, incidenti tra tifosi prima di Vicenza-Spal (Di sabato 19 febbraio 2022) Momenti di tensione tra i tifosi all’esterno dello stadio Menti di Vicenza mezz’ora prima dell’inizio del match contro la Spal, valido per la 24esima giornata della Serie B 2021/2022. Secondo una prima ricostruzione, sembra che una dozzina di auto di tifosi estensi, il cui arrivo non era previsto in quanto non faceva parte di quelli giunti in pullman, sono arrivati a qualche centinaio di metri dall’impianto, sul ponte di viale Margherita, con alcuni di loro che sono scesi dalle macchine cercando il contatto con gli ultras vicentini che si stavano dirigendo allo stadio a piedi. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine: il primo bilancio è di alcuni contusi, mentre un agente sarebbe rimasto leggermente ferito. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Momenti di tensione tra iall’esterno dello stadio Menti dimezz’oradell’inizio del match contro la, valido per la 24esima giornata dellaB 2021/2022. Secondo unaricostruzione, sembra che una dozzina di auto diestensi, il cui arrivo non era previsto in quanto non faceva parte di quelli giunti in pullman, sono arrivati a qualche centinaio di metri dall’impianto, sul ponte di viale Margherita, con alcuni di loro che sono scesi dalle macchine cercando il contatto con gli ultras vicentini che si stavano dirigendo allo stadio a piedi. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine: il primo bilancio è di alcuni contusi, mentre un agente sarebbe rimasto leggermente ferito. SportFace.

