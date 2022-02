Serie A, stadi al 75%: nuovi biglietti disponibili per Inter-Sassuolo (Di sabato 19 febbraio 2022) Aumentata al 75% la capienza negli stadi Buone notizie per il calcio, ma anche per tutti gli sport all’aperto. A partire da oggi, infatti, la capienza degli impianti torna ad essere del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. In virtù di ciò sono aumentati i biglietti disponibili per Inter-Sassuolo in programma per domani a San Siro. I biglietti per la sfida contro i neroverdi possono essere acquistati su Inter.it/it/biglietteria con la promozione per gli Under 16 con costo a soli 10 Euro in secondo anello arancio e blu, acquistando insieme un biglietto a tariffa Intero. Inoltre, gli abbonati nelle stagione 19-20 possono continuare ad acquistare a prezzi agevolati, inserendo il numero di tessera SiamoNoi prima dell’acquisto. Inzaghi ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Aumentata al 75% la capienza negliBuone notizie per il calcio, ma anche per tutti gli sport all’aperto. A partire da oggi, infatti, la capienza degli impianti torna ad essere del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. In virtù di ciò sono aumentati iperin programma per domani a San Siro. Iper la sfida contro i neroverdi possono essere acquistati su.it/it/biglietteria con la promozione per gli Under 16 con costo a soli 10 Euro in secondo anello arancio e blu, acquistando insieme un biglietto a tariffao. Inoltre, gli abbonati nelle stagione 19-20 possono continuare ad acquistare a prezzi agevolati, inserendo il numero di tessera SiamoNoi prima dell’acquisto. Inzaghi ...

