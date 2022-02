Serie A – Salernitana-Milan, la partita alla moviola | LIVE NEWS (Di sabato 19 febbraio 2022) La moviola di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Analizziamo, LIVE, l'operato dell'arbitro Michael Fabbri Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 febbraio 2022) Ladidella 26^ giornata dellaA 2021-2022. Analizziamo,, l'operato dell'arbitro Michael Fabbri

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - ShinjiVichingo : La Salernitana comunque farebbe fatica anche in serie B - InterMinabileXa : Raga madonna santa, ma la Salernitana come cazzo fa a stare in Serie A? ?? Sto male - GoatDeActuFoot : Al di là del fatto che speravo in un miracolo della salernitana, vi chiederei una cosa: quanto senso ha avere una S… - CarmeloSardo : Ma cosa ci fa la #Salernitana in serie A? #SalernitanaMilan -