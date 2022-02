Serie A negli USA: le incognite tra logistica e UEFA (Di sabato 19 febbraio 2022) La Serie A ha intenzione di sbarcare negli USA durante i Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Come noto, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e l’head of competitions Andrea Butti sono al lavoro per organizzare negli States un torneo con tutti i 20 club del massimo campionato italiano come forma di promozione del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 19 febbraio 2022) LaA ha intenzione di sbarcareUSA durante i Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022. Come noto, l’amministratore delegato Luigi De Siervo e l’head of competitions Andrea Butti sono al lavoro per organizzareStates un torneo con tutti i 20 club del massimo campionato italiano come forma di promozione del L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A negli USA: le incognite tra logistica e UEFA: La Serie A ha intenzione di sbarcare neg… - CalcioFinanza : #SerieA negli #USA: le incognite tra logistica e #UEFA per il torneo durante #Qatar2022 - zazoomblog : Luigi De Siervo: “Serie A in campo negli USA durante i Mondiali” - #Luigi #Siervo: #“Serie #campo #negli - CalcioNapoli24 : - Kruniccista : @MilanLiveIT Quando ti ricapita più uno da 100+ goal in serie A gratis, prendere subito e investire negli altri rep… -