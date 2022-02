Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Verona: Zaniolo out, Mourinho lancia Afena (Di sabato 19 febbraio 2022) Le formazioni ufficiali di Roma-VeronaRoma (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Afena-Gyan, Abraham. A disposizione:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledi(4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini;-Gyan, Abraham. A disposizione:...

Advertising

sportli26181512 : LIVE Alle 18 Roma-Verona: Mou lascia fuori Veretout, Felix confermato in attacco - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali - calciomercatoit : ? #Zaniolo non convocato per precauzione: segui qui la DIRETTA di #RomaVerona ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Roma-Hellas Verona, le formazioni ufficiali -