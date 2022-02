Serie A, il giudice sportivo: Salernitana-Venezia dovrà essere disputata (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ iniziata la 26esima giornata del campionato di Serie A, nel frattempo è arrivata una decisione importante dal giudice sportivo. Gerardo Mastrandrea ha emesso la sentenza: Salernitana-Venezia, gara del 6 gennaio rinviata per i casi Covid fra i campani, si dovrà giocare. La squadra era stata colpita da un focolaio con l’impossibilità di scendere in campo. Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: in scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 febbraio 2022) E’ iniziata la 26esima giornata del campionato diA, nel frattempo è arrivata una decisione importante dal. Gerardo Mastrandrea ha emesso la sentenza:, gara del 6 gennaio rinviata per i casi Covid fra i campani, sigiocare. La squadra era stata colpita da un focolaio con l’impossibilità di scendere in campo. Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: in scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. U.S.1919 le sanzioni previste ...

Advertising

MCalcioNews : Serie A, Salernitana-Venezia: la decisione del giudice sportivo sulla gara dell'Arrechi - RaiSport : ? Anche #SalernitanaVenezia si dovrà giocare Il #giudicesportivo ha deciso di non sanzionare i granata per la gara… - napolista : #SalernitanaVenezia dovrà essere giocata, le partite da recuperare, per i campani, salgono a due Arriva la sentenz… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Il giudice di serie A: 'Fiorentina-Udinese va giocata' Niente 3-0 per i viola. La gara del 6 gennaio non si disputò per le p… - TgrRaiFVG : Il giudice di serie A: 'Fiorentina-Udinese va giocata' Niente 3-0 per i viola. La gara del 6 gennaio non si disputò… -