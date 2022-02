Sequestrati ai contrabbandieri chili di “vomito di balena” dal valore di 645mila euro | ecco perché è così prezioso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Diversidi “di“, daldi circa, sono statidalla polizia turca. L’operazione si è svolta nelle scorse ore in Turchia: la sostanza, nota anche come ambra grigia, era nelle mani dei: come mai? È presto detto. L’ambra grigia è infatti una sostanza preziosissima che viene utilizzata fin dall’antichità come medicinale naturale, incenso e perfino come afrodisiaco: il suodi mercato si aggira sui 50 mila dollari al chilo. A rendere il suoastronomico è proprio il fatto che non si trova facilmente. Si forma infatti con il rigurgito che viene secreto dai capodogli per digerire i calamari, cibo di cui vanno ghiotti. Non solo: non tutte le balene lo ...