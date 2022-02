“Sei un vero signore”. Tomaso Trussardi, la prima foto dopo l’addio a Michelle Hunziker parla da sola (Di sabato 19 febbraio 2022) Tomaso Trussardi, la prima foto dopo la rottura con Michelle Hunziker. Un addio sopraggiunto come una doccia fredda. Da quando la coppia ha ufficialmente comunicato a tutti la decisione definitiva di mettere un punto alla relazione sentimentale, i fan hanno avuto modo di seguire tutte le conseguenze del caso. E dopo utto il polverone sollevato di recente sulla vicenda, anche una sola foto può comunicare più di tante parole. Durante la messa in onda di Michelle Impossible il riavvicinamento affettuoso tra la conduttrice ed Eros Ramazzatti ha senza dubbio messo molta carne a cuocere. Un duetto in diretta tv, sulle note di “Più bella cosa non c’è”, tra Michelle ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022), lala rottura con. Un addio sopraggiunto come una doccia fredda. Da quando la coppia ha ufficialmente comunicato a tutti la decisione definitiva di mettere un punto alla relazione sentimentale, i fan hanno avuto modo di seguire tutte le conseguenze del caso. Eutto il polne sollevato di recente sulla vicenda, anche unapuò comunicare più di tante parole. Durante la messa in onda diImpossible il riavvicinamento affettuoso tra la conduttrice ed Eros Ramazzatti ha senza dubbio messo molta carne a cuocere. Un duetto in diretta tv, sulle note di “Più bella cosa non c’è”, tra...

