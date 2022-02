Scuola, nuove regole quarantena: quando si va in dad e cosa succede agli studenti vaccinati (Di sabato 19 febbraio 2022) La Scuola cambia le proprie regole. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinque studenti positivi nella stessa classe non succederà nulla, indipendentemente dal fatto che gli studenti siano o meno vaccinati, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per gli studenti non vaccinati, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare. cosa cambia per i vaccinati Passa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni la quarantena degli ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Lacambia le proprie. Come annunciato dal premier Draghi, in seguito alla cabina di regia è passata la linea aperturista secondo la quale a partire da lunedì 7 febbraio con un massimo di cinquepositivi nella stessa classe nonrà nulla, indipendentemente dal fatto che glisiano o meno, mentre a partire dal sesto caso contemporaneo in avanti, si passerà alla dad, vale a dire la didattica a distanza, ma soltanto per glinon, mentre chi è in “regola” con la vaccinazione continuerà a seguire le lezioni in presenza in modo regolare.cambia per iPassa anche la mozione per portare da dieci a cinque giorni ladegli ...

