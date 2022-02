Scuola, il prof dello sciopero bianco: “Proteste studenti inficiate da uso violenza verbale e fisica” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Trovo scandaloso ed inaccettabile che Bianchi n on riceva i rappresentanti degli studenti che gli chiedono di revocare l’articolo 4 del decreto legge che discrimina gli studenti vaccinati dai non vaccinati. Abbiamo chiesto al ministro un confronto pubblico lo scorso 8 febbraio, più volte sollecitato una sua risposta. Ma silenzio. Ha incontrato soltanto gli studenti della maggioranza parlamentare. Gli studenti sudditi, che hanno accettato la violazione della Costituzione e la discriminazione dei loro compagni”. Non usa mezzi termini Saverio Mauro Tassi, professore di filosofia presso il liceo Einstein di Milano, noto per aver sfidato il governo con lo sciopero bianco contro la dad ai non vaccinati. Quindi, commentando all’Adnkronos le manifestazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Trovo scandaloso ed inaccettabile che Bianchi n on riceva i rappresentanti degliche gli chiedono di revocare l’articolo 4 del decreto legge che discrimina glivaccinati dai non vaccinati. Abbiamo chiesto al ministro un confronto pubblico lo scorso 8 febbraio, più volte sollecitato una sua risposta. Ma silenzio. Ha incontrato soltanto glidella maggioranza parlamentare. Glisudditi, che hanno accettato la violazione della Costituzione e la discriminazione dei loro compagni”. Non usa mezzi termini Saverio Mauro Tassi,essore di filosofia presso il liceo Einstein di Milano, noto per aver sfidato il governo con locontro la dad ai non vaccinati. Quindi, commentando all’Adnkronos le manifestazioni ...

