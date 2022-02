Sci di fondo, incredibile alle Olimpiadi: 50 km accorciata! Cambia anche l’orario di partenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Colpo di scena per quanto riguarda il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, che non mancherà di lasciarsi dietro un’enorme scia di polemiche. A causa delle difficili condizioni del vento, infatti, la 50 km con partenza di massa a tecnica libera non sarà più tale, ma diventerà una 30 km. Inoltre, è stata ritardata la partenza, che non avverrà più alle 7:00 italiane, ma alle 8:00. Già lo scorso mercoledì, per condizioni meteorologiche avverse (freddo eccessivo), era stato necessario anticipare l’inizio delle due team sprint di due ore e mezza. LIVE Sci di fondo, 50 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara accorciata e partenza spostata! Così recita il comunicato della FIS: ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Colpo di scena per quanto riguarda il programma dello sci diInvernali di Pechino 2022, che non mrà di lasciarsi dietro un’enorme scia di polemiche. A causa delle difficili condizioni del vento, infatti, la 50 km condi massa a tecnica libera non sarà più tale, ma diventerà una 30 km. Inoltre, è stata ritardata la, che non avverrà più7:00 italiane, ma8:00. Già lo scorso mercoledì, per condizioni meteorologiche avverse (freddo eccessivo), era stato necessario anticipare l’inizio delle due team sprint di due ore e mezza. LIVE Sci di, 50 km tl2022 in DIRETTA: gara accorciata espostata! Così recita il comunicato della FIS: ...

