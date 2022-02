Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Ad aprile deciderò se fare Milano-Cortina 2026” (Di sabato 19 febbraio 2022) Il ritorno di Federico Pellegrino in Italia è stato di quelli belli: al collo ha una medaglia olimpica preziosissima conquistata a Pechino 2022, l’argento della sprint a tecnica classica in cui solo re Johannes Hoesflot Klaebo è riuscito a stargli davanti. Una gara che gli ha lasciato tanta soddisfazione. Ed è così che la racconta a Sky Sport: “Io penso che la differenza tra questa gara e il passato è che ho corso solo ed esclusivamente in funzione della performance. Il risultato è andato in secondo piano. Questa era l’unica occasione che avevo di vincere una medaglia individuale nella mia tecnica preferita, la sprint a skating. Pur rimanendo concentrato sulla prestazione il pensiero andava sempre lì, alla medaglia. Quando ho passato il traguardo è stato uno scarico di tensione ed è stato bello vivere quella medaglia“. Federico ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Il ritorno diin Italia è stato di quelli belli: al collo ha una medaglia olimpica preziosissima conquistata a Pechino 2022, l’argento della sprint a tecnica classica in cui solo re Johannes Hoesflot Klaebo è riuscito a stargli davanti. Una gara che gli ha lasciato tanta soddisfazione. Ed è così che la racconta a Sky Sport: “Io penso che la differenza tra questa gara e il passato è che ho corso solo ed esclusivamente in funzione della performance. Il risultato è andato in secondo piano. Questa era l’unica occasione che avevo di vincere una medaglia individuale nella mia tecnica preferita, la sprint a skating. Pur rimanendo concentrato sulla prestazione il pensiero andava sempre lì, alla medaglia. Quando ho passato il traguardo è stato uno scarico di tensione ed è stato bello vivere quella medaglia“....

