Sci di fondo, anticipata la 30 km femminile alle Olimpiadi: nuovo programma, orario d’inizio e motivi (Di sabato 19 febbraio 2022) Cambia il programma della 30 km femminile, gara che chiude il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le previsioni meteo non sono favorevoli, visto che sono preannunciate forte vento e temperature pungenti. Proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di anticipare la disputa della competizione: l’evento andrà in scena sempre domenica 20 febbraio, giorno di chiusura dei Giochi, ma verrà anticipato di tre ore e mezza. Dalle ore 07.30 italiane (le ore 14.30 locali) si è infatti passati alle ore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali). Ricordiamo che oggi si è corsa la 30 km maschile. La gara era chiaramente prevista sui canonici 50 km, ma è stata mutilata proprio a causa delle folate impetuose che si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Cambia ildella 30 km, gara che chiude ildello sci diInvernali di Pechino 2022. Le previsioni meteo non sono favorevoli, visto che sono preannunciate forte vento e temperature pungenti. Proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di anticipare la disputa della competizione: l’evento andrà in scena sempre domenica 20 febbraio, giorno di chiusura dei Giochi, ma verrà anticipato di tre ore e mezza. Dore 07.30 italiane (le ore 14.30 locali) si è infatti passatiore 04.00 italiane (le ore 11.00 locali). Ricordiamo che oggi si è corsa la 30 km maschile. La gara era chiaramente prevista sui canonici 50 km, ma è stata mutilata proprio a causa delle folate impetuose che si sono ...

