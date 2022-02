Sci alpino | Innerhofer ha ragione | dove sono i giovani? Il vuoto nella velocità | attesa per Franzoni e Della Vite

(Di sabato 19 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 stanno ormai per volgere al termine ed è tempo di tracciare un bilancio. Sicuramente è negativo quello dello scimaschile, che per la seconda edizione consecutiva dei Giochi non riesce a conquistare nemmeno una medaglia. Una spedizione fallimentare quella azzurra, con neanche un piazzamento tra i primi cinque e solo tante polemiche e problemi anche all’interno dello stessa squadra (il caso Marsaglia-Casse ne è la dimostrazione). Da PyeongChang a Pechino il copione è rimasto purtroppo lo stesso, ma anche gli interpreti nonpraticamente cambiati tra un’Olimpiade e l’altra. Si è parlato di un’Italia vecchia, sempre con gli stessi atleti, ormai logori e quasi alla fineloro carriera. Christof, però, ha replicato anche in maniera corretta a questa critica, ...

Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Coninews : Un'impresa di portata storica. ??? A #Beijing2022 lo sci alpino italiano riporta dopo 20 anni due atlete sul podio…

Occhi anche su Giovannini fra i maschi Nella penultima giornata dei Giochi di Pechino sono 8 le discipline che vanno in scena:di fondo, freestyle, pattinaggio di velocità, curling, ...Di seguito il tabellone del Team Event dialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. TABELLONE TEAM EVENTOLIMPIADI 2022 Austria - bye Slovenia - Canada Francia - Repubblica Ceca ...Le Olimpiadi di Pechino 2022 stanno ormai per volgere al termine ed è tempo di tracciare un bilancio. Sicuramente è negativo quello dello sci alpino maschile, che per la seconda edizione consecutiva ...L'atteso team event olimpico dello sci alpino non si è disputato sabato, come inizialmente previsto dal programma degli eventi di Pechino 2022. Il forte vento abbattutosi sulla pista di Yanqing ha ...