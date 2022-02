Sci alpino, il Team Event cancellato per il forte vento. Verrà recuperato domani (Di sabato 19 febbraio 2022) Il vento ha condizionato tutta l’Olimpiade di Pechino 2022 per lo sci alpino e lo ha fatto anche nell’ultima giornata di gare. Il Team Event, programmato per quest’oggi, è stato infatti cancellato e Verrà recuperato domani alle ore 2.00 La giuria ha tentato di posticipare continuamente l’inizio della gara, ma dopo una serie di rinvii è arrivata a prendere la decisione della cancellazione. La sicurezza non era garantita, con il vento che non ha mai dato un momento di tregua e con le forti raffiche che non permettevano certamente lo svolgimento del gigante parallelo. Sci alpino, il video di Mikaela Shiffrin contro gli haters: “Serve il fuoco dentro per ignorarli e non sprecare il proprio tempo” Le ipotesi prese in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilha condizionato tutta l’Olimpiade di Pechino 2022 per lo scie lo ha fatto anche nell’ultima giornata di gare. Il, programmato per quest’oggi, è stato infattialle ore 2.00 La giuria ha tentato di posticipare continuamente l’inizio della gara, ma dopo una serie di rinvii è arrivata a prendere la decisione della cancellazione. La sicurezza non era garantita, con ilche non ha mai dato un momento di tregua e con le forti raffiche che non permettevano certamente lo svolgimento del gigante parallelo. Sci, il video di Mikaela Shiffrin contro gli haters: “Serve il fuoco dentro per ignorarli e non sprecare il proprio tempo” Le ipotesi prese in ...

Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - Coninews : Un sabato per cuori forti, tra sci alpino e pattinaggio di velocità, senza dimenticare il fascino della 50 km di sc… - sportface2016 : +++UFFICIALE+++ Il Team Event di #SciAlpino ai #GiochiOlimpici di #Beijing2022 verrà recuperato domenica 20 febbrai… - infoitsport : Sci alpino, il video di Mikaela Shiffrin contro gli haters: “Serve il fuoco dentro per ignorarli e non sprecare il… -