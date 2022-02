Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Il Pd ha accantonato il progetto del campo progressista per andare verso un grande centro” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Siamo già dentro la campagna elettorale e ci avviciniamo al voto. Non so se sarà a fine 2022 o inizio 2023, ma è chiaro che i partiti si sganceranno sempre di più da Draghi perché devono vincere le prossime elezioni o limitare i danni”. Così Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul Nove, ha commentato la situazione politica che vede un premier, secondo il giornalista “arrabbiato, anzi inviperito, soprattutto con alcuni partiti, anzitutto con i 5 Stelle, ma non solo. Sarà arrabbiato anche con il Pd, perché non è stato sufficientemente forte nel supportarlo, con Salvini perché non l’ha supportato per niente”. Inoltre “c’è una componente anche eccessivamente dispotica, egotica da parte di Draghi, che è convinto che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Siamo già dentro la campagna elettorale e ci avviciniamo al voto. Non so se sarà a fine 2022 o inizio 2023, ma è chiaro che i partiti si sganceranno sempre di più da Draghi perché devono vincere le prossime elezioni o limitare i danni”. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45 sul, ha commentato la situazione politica che vede un premier, secondo il giornalista “arrabbiato, anzi inviperito, soprattutto con alcuni partiti, anzitutto con i 5 Stelle, ma non solo. Sarà arrabbiato anche con il Pd, perché non è stato sufficientemente forte nel supportarlo, con Salvini perché non l’ha supportato per niente”. Inoltre “c’è una componente anche eccessivamente dispotica, egotica da parte di Draghi, che è convinto che il ...

