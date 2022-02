Sassari | ritrovato morto in campagna il cantante Gavinuccio Canu

(Di sabato 19 febbraio 2022), il cantautore sassarese di 56 anni scomparso l'8 febbraio, è statoquesto pomeriggio privo di vita in unanella zona di Piandanna , vicino alla sede dell'Agenzia delle...

Ultime Notizie dalla rete : Sassari ritrovato

Gavinuccio Canu , il cantautore sassarese di 56 anni scomparso l'8 febbraio, è statoquesto pomeriggio privo di vita in una campagna nella zona di Piandanna , vicino alla sede ...di, ...... 23 anni, di Bari - la startup ha sede in Sardegna, ad Alghero (), e attualmente conta circa ... racconta l'ideatore di Zwap all'AGI, 'sono rientrato in Sardegna e mi sonocatapultato ...È stato ritrovato a Sassari, a Piandanna, il corpo senza vita di Gavinuccio Canu, il 56enne cantautore scomparso lo scorso 8 febbraio. Il cadavere dell’uomo è stato scoperto da una delle squadre dei ...“Si è conclusa purtroppo tragicamente la scomparsa del cantautore Gavinuccio Canu. Il corpo ritrovato a Sassari tra la vegetazione dell’area di Piandanna, dove era stato visto l’ultima volta l’8 ...