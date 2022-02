Sanitari morti per Covid, il governo approva un fondo da 15 milioni per l’indennizzo alle famiglie. Speranza: “Riconoscimento dovuto” (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le polemiche per lo stop dell’emendamento al Senato, il Consiglio dei ministri approva un fondo da 15 milioni di euro per gli indennizzi alle famiglie dei medici e dei Sanitari deceduti per Covid. Il finanziamento, proposto dei ministri della Salute Roberto Speranza e della Famiglia Elena Bonetti, è stato inserito nel provvedimento su Superbonus e caro bollette approvato venerdì dal Consiglio dei ministri. l’indennizzo riguarda i medici non convenzionati Inail, ovvero non dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale – che rappresentano oltre la metà di quelli deceduti – e le altre categorie del personale Sanitario. “È un giusto Riconoscimento che l’Italia deve a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo le polemiche per lo stop dell’emendamento al Senato, il Consiglio dei ministriunda 15di euro per gli indennizzidei medici e deideceduti per. Il finanziamento, proposto dei ministri della Salute Robertoe della Famiglia Elena Bonetti, è stato inserito nel provvedimento su Superbonus e caro bolletteto venerdì dal Consiglio dei ministri.riguarda i medici non convenzionati Inail, ovvero non dipendenti dal Servizioo nazionale – che rappresentano oltre la metà di quelli deceduti – e le altre categorie del personaleo. “È un giustoche l’Italia deve a ...

