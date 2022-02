Sanità | il Lazio è tra le prime regioni a stabilizzare i precari impegnati nel Covid

(Di sabato 19 febbraio 2022) “E’ stato siglato ieri mattina, 18 febbraio 2022, in Regione l’accordo con i sindacati peril personale sanitarioo impegnato in questi due anni nella lotta e il contrasto alla pandemia“. Lo annuncia l’Assessore alladella Regione, Alessio D’Amato in merito all’accordo siglato questa mattina con le organizzazioni sindacali (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, ANAAO-COSMED, CIMO, CGIL Medici, CISL Medici, UIL Medici, FIALS, ANPO ASCOT, AAROI EMAC, FASSID SINAFO e FVM). “Ilè tra leitaliane a siglare l’intesa e già dal mese di aprile partiranno leprocedure di stabilizzazione del personale per chi avrà maturato i requisiti – ha spiegato D’Amato – si tratta di un giusto riconoscimento per il grande lavoro ...

