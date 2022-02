Sampdoria - Empoli 2 - 0

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una doppietta di Fabio Quagliarella, tornato al gol dopo quattro mesi, regala allala vittoria contro l'e soprattutto una boccata d'ossigeno in chiave salvezza. Per la formazione ...

Commenta per primo Ecco le parole di Fabio Quagliarella , attaccante della, a Dazn dopo la vittoria sull': VITTORIA - 'Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l'sia brava a giocare queste partite. Sono ...batte2 - 0 (2 - 0) in uno degli anticipi della 26/a giornata del campionato di serie A. . 19 febbraio 2022(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Una doppietta di Fabio Quagliarella, tornato al gol dopo quattro mesi, regala alla Sampdoria la vittoria contro l'Empoli e soprattutto una boccata d'ossigeno in chiave salvezza ...Finisce l'anticipo del Ferraris, Sampdoria batte Empoli 2 a 0 grazie alla doppietta di un ritrovato Quagliarella. Gli uomini di Giampaolo salgono a quota 26 in classifica e guardano con maggiore ...