Sampdoria - Empoli 2 - 0 | per Quagliarella una doppietta da record

(Di sabato 19 febbraio 2022) Latorna alla vittoria. Dopo il ko in trasferta contro il Milan, la squadra di Giampaolo supera 2 - 0 l'con un super, autore dellache già nel primo tempo ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - MundoNapoli : Serie A: la Sampdoria batte l’Empoli grazie alla doppietta di Quagliarella - Qum_ran : RT @Agenzia_Ansa: Sampdoria batte Empoli 2-0 (2-0) in uno degli anticipi della 26/a giornata del campionato di serie A. #ANSA - TV7Benevento : **Calcio: Serie A, Sampdoria-Empoli 2-0** - - Agenzia_Ansa : Sampdoria batte Empoli 2-0 (2-0) in uno degli anticipi della 26/a giornata del campionato di serie A. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Empoli

Larialza la testa. Dopo la sconfitta contro il Milan, la squadra di Giampaolo supera 2 - 0 l'con un super Quagliarella , autore della doppietta che già nel primo tempo manda i toscani ...Latorna alla vittoria. Dopo il ko in trasferta contro il Milan, la squadra di Giampaolo supera 2 - 0 l'con un super Quagliarella , autore della doppietta che già nel primo tempo manda ...Seconda vittoria su due partite casalinghe della gestione Giampaolo per la Sampdoria, che dopo la goleada sul Sassuolo fa valere la legge di Marassi anche contro l’Empoli, sconfitto per 2-0. I ...Finisce 2-0: blucerchiati che provano a chiamarsi fuori dalla zona retrocessione più tumultuosa salendo a 26 punti. Empoli che resta, invece, a quota 31. Sampdoria-Empoli, Serie A 2021-2022: esultanza ...