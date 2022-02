Salernitana-Venezia si giocherà regolarmente | annullato lo 0-3 a tavolino

(Di sabato 19 febbraio 2022)dovrà esseredisputata. Il Giudice Sportivo ha deciso di non punire la squadra granata, che il 6 gennaio scorso non si era presentata in campo a causa dei numerosi casi di Covid-19 nel gruppo squadra. Il club campano adesso ha ben due partite da recuperare. L’altra è l’incontro con l’Udinese. SportFace.

cmdotcom : UFFICIALE: #Salernitana - #Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare #SerieA… - yassine01937035 : RT @DiMarzio: #SerieA I La decisione del giudice sportivo: #SalernitanaVenezia dovrà essere giocata - TV7Benevento : Calcio: giudice sportivo, Salernitana-Venezia si deve giocare - - MomentiCalcio : Il #Giudicesportivo: #Salernitana-#Venezia si rigioca e i campani ora davvero possono sperare nella salvezza - DiMarzio : #SerieA I La decisione del giudice sportivo: #SalernitanaVenezia dovrà essere giocata -

...il cartellino l'ultima volta in Serie A lo scorso 17 dicembre nel 5 - 0 sul campo della... In campionato il Toro ha mancato l'appuntamento con il gol contro Torino, Lazio, Atalanta,, ...Commenta per primo Niente risultato a tavolino,si gioca . E' questa la decisione del Giudice Sportivo sulla partita che non si è disputata il 6 gennaio (20a giornata di Serie A) per i numerosi casi Covid nella formazione ...Sono due, adesso, le partite che i campani dovranno recuperare Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso la sua sentenza: Salernitana-Venezia, la partita originariamente programmata per il 6 ...... ha accolto il ricorso della Salernitana e ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore per la gara Salernitana-Venezia non disputata per problematiche covid che aveano interessato ...