Salernitana Venezia | il comunicato dei lagunari

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilha diramato unaufficiale con una nota riguardo alla decisione del dover disputare la sfida contro laIldeldopo la decisione sulla partita contro la: «La societàFC non intende, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione di assunta dal Giudice Sportivo di disporre la disputa della garaoriginariamente prevista per il 6.1.22» Le parole al seguito del presidente del, Niederauer: «Poiché mancano 24 ore alla nostra importante partita contro il Genoa, il club non commenterà la decisione del giudice che è stata annunciata oggi. Osservo solo che ci sono voluti più di ...