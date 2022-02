Salernitana-Venezia | c’è la decisione del giudice sportivo!

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ilsportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso la sentenza:, partita programmata per il 6 gennaio e poi rinviata per i casi-Covid fra i campani, si dovrà giocare. La squadra granata era stata vittima di un focolaio ad inizio anno, e a causa di questo sono saltati due turni di campionato: oltre a quello con il, non era stato disputato anche il match contro l’Udinese.Ricorso Qualche settimana fa era stato accolto il ricorso dellacontro l’imposizione del 3-0 a tavolino e di un punto di penalizzazione per non essersi presentati alla Dacia Arena di Udine. Adesso è ufficiale: la partita si disputerà. Sarà la Lega Calcio a scegliere la data per il rinvio e la sua organizzazione.

Advertising

cmdotcom : UFFICIALE: #Salernitana - #Venezia si gioca, i granata hanno due partite da recuperare #SerieA… - Gazzettino : #salernitana-venezia rinviata per #covid: la partità si giocherà, lo ha stabilito il giudice sportivo - fantapazzcom : Salernitana-Venezia sarà recuperata - infoitsport : UFFICIALE - Salernitana-Venezia si rigioca: nessuna sanzione ai campani - TuttoVenezia : Ufficiale, #Salernitana-#Venezia si deve giocare, la Lega Serie A dovrà ora disporre la data per la disputa #seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Venezia

Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso in merito alla garadello scorso 6 gennaio, non disputata per i numerosi casi Covid nel gruppo squadra dei granata, di non sanzionare laper la mancata disputa della gara. Il match ......il cartellino l'ultima volta in Serie A lo scorso 17 dicembre nel 5 - 0 sul campo della... In campionato il Toro ha mancato l'appuntamento con il gol contro Torino, Lazio, Atalanta,, ...Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso in merito alla gara Salernitana-Venezia dello scorso 6 gennaio, non disputata per i numerosi casi Covid nel gruppo squadra dei granata, di non sanzionare la ...in data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 18.30, la gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM; – il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che ...