Salernitana, per il Giudice Sportivo col Venezia si gioca. Niederauer: “40 giorni per una decisione” (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La partita Salernitana–Venezia – non disputata il 6 gennaio per casi di Covid nel gruppo squadra campano – si dovrà giocare. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea che “in scioglimento della riserva di cui al comunicato numero 128 dell’8 gennaio 2022?, ha deliberato “di non applicare alla società U.S. Salernitana 1919 le sanzioni previste dall’articolo 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara“. Il Venezia, inizialmente non ha voluto, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici e giocatori, commentare in alcun modo la decisione assunta dal Giudice ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La partita– non disputata il 6 gennaio per casi di Covid nel gruppo squadra campano – si dovràre. Lo ha stabilito ilGerardo Mastandrea che “in scioglimento della riserva di cui al comunicato numero 128 dell’8 gennaio 2022?, ha deliberato “di non applicare alla società U.S.1919 le sanzioni previste dall’articolo 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara“. Il, inizialmente non ha voluto, attraverso i propri dirigenti, consulenti, tecnici etori, commentare in alcun modo laassunta dal...

