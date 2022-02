Salernitana | Nicola | 'Credo nell'impresa salvezza | altrimenti non sarei qui'

Advertising

DAZN_IT : Colpo di scena, la Salernitana ferma la capolista ?? Il Milan sbatte contro i 'nuovi' granata di Nicola: è 2 a 2 ??… - DiMarzio : #SerieA | Davide #Nicola ferma #Pioli alla sua prima panchina con la @OfficialUSS1919 e trova già un 'record' - OfficialUSS1919 : ???? L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Davide Nicola e di avergli affidato la… - News24_it : Serie A, Salernitana-Milan 2-2: Nicola frena la corsa scudetto di Pioli - Sportmediaset - Sport Mediaset - carlo5010 : @danilosarugia @7goldsport @GianniSolaroli @crudeliofficial @Just_EDGE22 La Salernitana di Nicola blocca un Milan o… -

Unacommovente lotta assieme al suo nuovo allenatore, Davide, e ferma sul 2 - 2 il Milan . Bonazzoli e Djuric giocano un brutto scherzo a Pioli che perde punti fondamentali in ......un gol fatto ma lascia anche Djuric indisturbato di colpire a rete sul vantaggio della. ... Bennacer 5: perde le misure degli avversari sorpreso dal grande pressing studiato da. ...Allenatore: Nicola 6,5. Milan (4-2-3-1): Maignan 5 ... 5,5 (16' st Rebic 6), Leao 6; Giroud 5. IL TABELLINO. Salernitana-Milan 2-2. Salernitana (4-2-3-1): Sepe 5,5; Mazzocchi 6,5, Dragusin 6,5, Fazio ...L'allenatore della Salernitana Davide Nicola ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Milan: “Se mi si danno squadre che devono lottare per la salvezza non è che posso lottare per tanto ...