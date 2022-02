Salernitana – Milan: nuovi biglietti disponibili in vendita (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dell’ampliamento della capienza degli stadi al 75%, sono disponibili nuovi biglietti per la gara Salernitana – Milan. I tagliandi sono in vendita su https://usSalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. I ristretti tempi tecnici non hanno permesso l’attivazione della prelazione per i possessori di Granata Card che in ogni caso sarà attivata in occasione delle prossime gare interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1919 comunica che, a seguito dell’ampliamento della capienza degli stadi al 75%, sonoper la gara. I tagliandi sono insu https://us1919.vivaticket.it/e presso i puntiVivaTicket. I ristretti tempi tecnici non hanno permesso l’attivazione della prelazione per i possessori di Granata Card che in ogni caso sarà attivata in occasione delle prossime gare interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

