Salernitana-Milan, Nicola: “Loro non hanno fatto la partita che volevano” (Di domenica 20 febbraio 2022) Davide Nicola, tecnico granata, ha parlato a 'DAZN' al termine di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Davide, tecnico granata, ha parlato a 'DAZN' al termine didella 26^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - OfficialUSS1919 : Fischio finale. All''Arechi' va avanti il #Milan, la #Salernitana pareggia e ribalta, ma subisce il ritorno dei rossoneri per il 2-2 finale. - settalese : RT @Gazzetta_it: La notte più buia di Maignan: stavolta Mike è ben poco 'Magic' #SalernitanaMilan - Stemar7Denari : RT @AmalaTV_: Non ho capito se é il Milan che lotta per la retrocessione o la Salernitana per lo scudetto #SalernitanaMilan -