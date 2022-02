Salernitana-Milan | le formazioni ufficiali | Pioli lascia fuori un big!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 19 febbraio 2022) Manca sempre meno al fischio d’inizio di, ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno.capolista con 55 punti, cerca la vittoria per allungare ulteriormente in classifica su Inter a quota 54 punti (1 partita in meno) e Napoli 53 punti. Il tecnico rossonero Stefanoritrova una pedina importantissima come Theo Hernandez, dopo la squalifica rimediata nel derby. Ancora out Ibrahimovic. Kessiè per la seconda volta consecutiva in panchina.(4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim, Leao; Giroud(4-4-2) : Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Radovanovic, Ribery; Bonazzoli, Djuric