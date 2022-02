Salernitana-Milan | le formazioni ufficiali | fuori Kessié

Leggi su 11contro11

(Di sabato 19 febbraio 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato da Baccini e Rocca come assistenti, e dal quarto uomo Baroni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Prenna. Calcio d’inizio ore 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno. Sulla carta sembra una partita già indirizzata a favore degli ospiti quella in scena tra pochi minuti tra. I campani ultimi in classifica, sfideranno l’attuale capolista di questo campionato tentando l’impresa. Nonostante i numerosi rinforzi del calciomercato invernale, i Granata negli ultimi quattro incontri hanno racimolato appena due punti, mettendo in mostra tutti i propri limiti. L’ultimo pareggio ...