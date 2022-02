Salernitana-Milan, infortunio per Ribery: infortunio al polpaccio (Di sabato 19 febbraio 2022) Si ferma Frank Ribery. Il fuoriclasse francese è stato costretto ad uscire al 69? a causa di un infortunio al polpaccio. L’ex Bayern Monaco ha subito chiesto il cambio e non è riuscito ad abbandonare il campo sulle sue gambe, ma ha dovuto essere accompagnato dai medici del club granata. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del danno e i tempi di recupero. Al suo posto è entrato Diego Perotti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Si ferma Frank. Il fuoriclasse francese è stato costretto ad uscire al 69? a causa di unal. L’ex Bayern Monaco ha subito chiesto il cambio e non è riuscito ad abbandonare il campo sulle sue gambe, ma ha dovuto essere accompagnato dai medici del club granata. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del danno e i tempi di recupero. Al suo posto è entrato Diego Perotti. SportFace.

