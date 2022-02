Salernitana-Milan 2-2: la capolista frena e rischia all’Arechi (Di sabato 19 febbraio 2022) Pareggio all’Arechi tra Salernitana e Milan: i rossoneri evitano un ko pesantissimo grazie al gol di Rebic Prima avanti, poi sotto. Il Milan ha rischiato di uscire sconfitto dalla trasferta di Salerno,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 19 febbraio 2022) Pareggiotra: i rossoneri evitano un ko pesantissimo grazie al gol di Rebic Prima avanti, poi sotto. Ilhato di uscire sconfitto dalla trasferta di Salerno,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

