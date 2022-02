Salernitana-Milan (2-2): analisi tattica e considerazioni (Di domenica 20 febbraio 2022) La 26^ giornata di campionata continua a regalare gol, emozioni e risultati inattesi. All'”Arechi” la nuova Salernitana di Davide Nicola mette in campo tutto il suo cuore e il suo coraggio e riesce a frenare il Milan sul 2-2. I rossoneri passano subito in vantaggio, ma finiscono per dover inseguire i campani che nella ripresa ribaltano il risultato. Dopo 3 successi consecutivi, Coppa Italia inclusa, la squadra di Pioli lascia punti importanti per la corsa scudetto e rischia di perdere la vetta in caso di vittoria dei cugini interisti. Vediamo insieme quali sono i momenti salienti di Salernitana-Milan attraverso la nostra analisi tattica. Iniziamo, come sempre, dalle scelte di formazione. La versione granata 3.0 riparte dal 4-2-3-1. In porta c’è Sepe, protetto dalla retroguardia ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) La 26^ giornata di campionata continua a regalare gol, emozioni e risultati inattesi. All'”Arechi” la nuovadi Davide Nicola mette in campo tutto il suo cuore e il suo coraggio e riesce a frenare ilsul 2-2. I rossoneri passano subito in vantaggio, ma finiscono per dover inseguire i campani che nella ripresa ribaltano il risultato. Dopo 3 successi consecutivi, Coppa Italia inclusa, la squadra di Pioli lascia punti importanti per la corsa scudetto e rischia di perdere la vetta in caso di vittoria dei cugini interisti. Vediamo insieme quali sono i momenti salienti diattraverso la nostra. Iniziamo, come sempre, dalle scelte di formazione. La versione granata 3.0 riparte dal 4-2-3-1. In porta c’è Sepe, protetto dalla retroguardia ...

