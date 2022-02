Salernitana Milan 0-1 LIVE: la sblocca Junior Messias (Di sabato 19 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Arechi, Salernitana e Milan, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Milan MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Arechi. 3? Ribery avvia l’azione sulla sinistra, cross di Ranieri, un rimpallo favorisce nuovamente il francese a centro area che però liscia il tiro con il destro. 4? Conclusione dal limite di Ranieri, facile per Maignan. 5? GOL Milan 0-1 Theo Hernandez riceve palla sulla linea mediana, entra dentro al campo palla al piede e pesca splendidamente Messias solo davanti a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Allo stadio Arechi, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone all’Arechi. 3? Ribery avvia l’azione sulla sinistra, cross di Ranieri, un rimpallo favorisce nuovamente il francese a centro area che però liscia il tiro con il destro. 4? Conclusione dal limite di Ranieri, facile per Maignan. 5? GOL0-1 Theo Hernandez riceve palla sulla linea mediana, entra dentro al campo palla al piede e pesca splendidamentesolo davanti a ...

Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - DiMarzio : .@OfficialUSS1919 I Messi in vendita altri 6mila biglietti per la partita contro il @acmilan - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialUSS1919 e @acmilan - smgii1908 : @InterSuits A casa in isolamento ma il Milan che da 5 pere alla Salernitana non lo guardo neanche morto - __SSam__7 : 19 minuti e l’unico coro dei milanisti è stato quello nostro storpiato. Miglior tifozeria d’Idalia via loro zi.… -