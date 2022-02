Salernitana | Iervolino cci crede | 'Contro il Milan può succedere il miracolo'

Advertising

LeBombeDiVlad : ??? 'Con #Nicola ci siamo parlati chiari' ??? Le parole del presidente della #Salernitana ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - milanmagazine_ : SALERNITANA - Iervolino: 'I ragazzi sono carichi, contro il Milan può succedere il miracolo' - tuttonapoli : Salernitana, Iervolino crede al colpaccio: 'Contro il Milan può succedere il miracolo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'I ragazzi sono carichi, contro il Milan può succedere il miracolo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Iervolino: 'I ragazzi sono carichi, contro il Milan può succedere il miracolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Iervolino

Marcatori : 22 Carlucci (R), 32 Guida (S), 75 Pagni (R): De Matteis, Marangoni, Perrone, Russo, Tumminelli (88 Giliberti), Motoc, Bammacaro,, Guida, Saponara, Lanari (65 Guerra)...... scegliendo di non sanzionare e accogliendo il ricorso della squadra di Danilo. Il 6 gennaio la Lega A, nonostante il focolaio di Covid che aveva colpito la, non aveva rinviato ...Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro il Milan: “Il mondo del calcio è refrattario al cambiamento, stiamo ...Raggiunto da Sky Sport prima della gara contro il Milan, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato del suo programma per il club granata: “Il mondo del calcio è refrattario al ...