Salernitana | Djuric | 'In casa sempre così | la salvezza è il nostro campionato Rinnovo? Aspetto la società'

Passano però pochi minuti e lacomunque ribalta tutto con un colpo di testa perfetto di, bravissimo a sfruttare il cross invitante da destra di Mazzocchi. Esplode l'Arechi, il ...Nel secondo tempofa impazzire l'Arechi firmando di testa il 2 - 1, annullato dal definitivo ...mantiene per ora in vetta il Milan che sale a 56 punti e regala un punto d'oro alla, ...SALERNO (ITALPRESS) – Una Salernitana commovente lotta assieme al suo nuovo allenatore, Davide Nicola, e ferma sul 2-2 il Milan. Bonazzoli e Djuric giocano un brutto scherzo a Pioli che perde punti ...La manovra rossonera resta poco incisiva e la Salernitana ne approfitta. Al 29', Djuric anticipa l’improvvida uscita di Maignan e serve Bonazzoli, semirovesciata dell’attaccante e Hernandez non riesce ...