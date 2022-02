Saga Coffee, dopo 96 giorni di presidio dei lavoratori arriva l’accordo per la vendita e il rilancio dello stabilimento di Gaggio Montano (Di sabato 19 febbraio 2022) Accordo raggiunto, dopo 96 giorni di presidio permanente dei lavoratori, tra azienda e sindacati sulla vertenza della Saga Coffee. Il 5 novembre la multinazionale italiana Evoca Group, controllata al 100% da un fondo americano, aveva annunciato la chiusura dello stabilimento che produce macchine da caffè per ufficio entro marzo 2022 con il trasferimento della produzione in altre sedi. La delocalizzazione avrebbe lasciato a casa senza stipendio 220 persone, in gran parte donne. Ora il salvataggio sembra a portata di mano grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da parte di una nuova società partecipata dalle aziende Tecnostamp e Minifaber. Il protocollo d’intesa siglato venerdì, presenti anche l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, la Città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Accordo raggiunto,96dipermanente dei, tra azienda e sindacati sulla vertenza della. Il 5 novembre la multinazionale italiana Evoca Group, controllata al 100% da un fondo americano, aveva annunciato la chiusurache produce macchine da caffè per ufficio entro marzo 2022 con il trasferimento della produzione in altre sedi. La delocalizzazione avrebbe lasciato a casa senza stipendio 220 persone, in gran parte donne. Ora il salvataggio sembra a portata di mano grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da parte di una nuova società partecipata dalle aziende Tecnostamp e Minifaber. Il protocollo d’intesa siglato venerdì, presenti anche l’assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla, la Città ...

