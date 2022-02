Rugby | Top 10 | Colpo Fiamme Oro a Rovigo | Mogliano batte il Valorugby

(Di sabato 19 febbraio 2022) Si sono disputati oggi due recuperi dell’ottava giornata del massimo campionato italiano die due risultati a sorpresa. Cadono, infatti, i campioni in carica delin casa e il Valo, con le due squadre che cedono aOro e. Vittoria in rimonta per i poliziotti, che dopo un primo tempo chiuso sul 19-3 per ilrimontano nella ripresa con le mete di guardiano e Mba, prima che la meta di Marinaro impatti il risultato e a tempo scaduto arrivi il piazzato di Di Marco per il 28-31 finale. Vincecontro la seconda della classe del Valoe lo fa al termine di un match molto equilibrato fino a poco più di 10 minuti dalla fine. Al 68’ la meta di Ceccato vale il sorpasso per i padronidi casa, che al 77’ la chiudono ...

Coetzee Fiamme Oro: Menniti - Ippolito (67' Mba) ; Spinelli, Angelini (67' Vaccari) , Forcucci, Guardiano; Di Marco, Marinaro (cap); Cornelli M. (41' De Marchi) , D'Onofrio U., Vian; Fragnito