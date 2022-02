Roma, Zaniolo a rischio contro il Verona: gli ultimi aggiornamenti (Di sabato 19 febbraio 2022) La Roma, risultati a parte, ha ancora un grande problema da affrontare. Mentre altre squadre come Milan e Napoli si sono un po’ riprese dopo i numerosi giocatori in infermeria, i giallorossi continuano a lottare con l’emergenza infortuni. Tra i nove indisponibili, di cui quattro a causa del Covid-19, risulta esserci anche Nicolò Zaniolo. Roma Zaniolo infortuni VeronaA riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale Zaniolo potrebbe farcela al massimo per la panchina nella prossima sfida contro il Verona. Il giovane centrocampista ha sentito un risveglio del dolore, iniziato dopo la sfida contro l’Inter, durante l’ultimo allenamento. Dopo essersi allenato ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) La, risultati a parte, ha ancora un grande problema da affrontare. Mentre altre squadre come Milan e Napoli si sono un po’ riprese dopo i numerosi giocatori in infermeria, i giallorossi continuano a lottare con l’emergenza infortuni. Tra i nove indisponibili, di cui quattro a causa del Covid-19, risulta esserci anche NicolòinfortuniA riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, secondo la qualepotrebbe farcela al massimo per la panchina nella prossima sfidail. Il giovane centrocampista ha sentito un risveglio del dolore, iniziato dopo la sfidal’Inter, durante l’ultimo allenamento. Dopo essersi allenato ...

sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - sunlouvis91 : @DiInterista si questo non lo nego, ma zaniolo da più alla roma di quanto lautaro dia all’inter, sempre parlando del gioco della squadra - Mio_Capitano_10 : RT @ilRomanistaweb: Emergenza piena per #Mourinho: sono 9 i calciatori indisponibili A Mancini squalificato, El Shaarawy e Ibañez ko, si a… - ilRomanistaweb : Emergenza piena per #Mourinho: sono 9 i calciatori indisponibili A Mancini squalificato, El Shaarawy e Ibañez ko,… - PagineRomaniste : Roma, 4 con il #Covid e #Zaniolo ko. Mou: 'Devo saccheggiare la Primavera' #ASRoma #CorriereDellaSera -