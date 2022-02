Roma | Volpato | 'Totti come un fratello | oggi mi sono innamorato Mourinho mi ha detto'

Advertising

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con Volpato e Bove, ma nell'assalto finale non riusciamo a trovare il… - OfficialASRoma : VOLPATO! APPENA ENTRATO! DAJE ROMA! #RomaVerona 1-2 - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - RobertoRenga : RT @fabriziobocca1: Il #Mourinho show per una @OfficialASRoma scadente. Tutto in #Bloooog! il Bar Sport di @fabriziobocca1 #RomaVerona #vol… - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaVerona #Roma @TuttoASRoma24 #Roma-Hellas Verona, Volpato: “Mourinho mi ha detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Volpato

Grande gioia per Cristian, che ha trovato oggi il primo gol in Serie A. Cristian(15/11/2003) è il più giovane marcatore in questo campionato di Serie A, lo segue il compagno di squadra Felix Afena - Gyan (19/01/2003). Queste le sue parole ai microfoni dei giornalisti: '...Salvato dai due giovanissimi prodotti della Primavera, Cristiane Edoardo Bove, con la speranza di ribaltare il risultato nel finale. José Mourinho scatenato negli ultimi minuti di- Verona, terminata 2 - 2 in rimonta proprio grazie alle reti dei due ...Zalewski dona qualità alla squadra, Volpato si dimostra un ragazzo di personalità e di intelligenza facendosi trovare nel posto giusto al momento giusto per il gol del 2-1. Poi ci pensa Bove a far ...Volpato a Dazn – Cristian Volpato, centrocampista della Roma ha esordito oggi in campionato contro il Verona dove ha anche segnato il gol del pareggio. Il giovane calciatore è il primo giocatore a ...