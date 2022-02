Roma-Verona, Caprari: “Mancini? Non mi ha chiamato nessuno” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Abbiamo dato tanto nel primo tempo. Giocando uomo contro uomo è normale un calo nella ripresa. Forse meritavamo la vittoria, è un pareggio che ci va un po’ stretto“. Queste le dichiarazioni di Gianluca Caprari ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 tra Roma e Verona. “Io da quando sono arrivato qui a Verona sto bene e ho la fiducia di tutti. Sono felice di aver giocato una buona partita, è una grande soddisfazione. Nazionale? Un po’ ci speravo nello stage di gennaio, ma io devo continuare a lavorare. Se ho sentito Mancini? Non mi ha chiamato nessuno. Con questo modulo mi trovo bene perché recuperiamo tanti palloni alti e giochiamo tanto in avanti. Si fa più fatica, ma ci alleniamo con grande intensità. Sto facendo un ottimo anno e devo continuare così. La ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Abbiamo dato tanto nel primo tempo. Giocando uomo contro uomo è normale un calo nella ripresa. Forse meritavamo la vittoria, è un pareggio che ci va un po’ stretto“. Queste le dichiarazioni di Gianlucaai microfoni di Dazn dopo il 2-2 tra. “Io da quando sono arrivato qui asto bene e ho la fiducia di tutti. Sono felice di aver giocato una buona partita, è una grande soddisfazione. Nazionale? Un po’ ci speravo nello stage di gennaio, ma io devo continuare a lavorare. Se ho sentito? Non mi ha. Con questo modulo mi trovo bene perché recuperiamo tanti palloni alti e giochiamo tanto in avanti. Si fa più fatica, ma ci alleniamo con grande intensità. Sto facendo un ottimo anno e devo continuare così. La ...

