Roma - Verona 2 - 2 | le pagelle | Volpato | scuderia Totti | è una garanzia Oliveira imbarazzante

(Di sabato 19 febbraio 2022), ledel match Rui Patricio 5,5: Quattro minuti e già capitola con qualche colpa vista la deviazione non perfetta sul tiro di Faraoni. Poi pure lui ci mette il carico con rimesse ...

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - 11contro11 : Le pagelle di #Roma-Verona (2-2): rimonta dei giallorossi #HellasVerona #SerieA #11contro11 - Ticinonline : Due giovanissimi salvano Mourinho #roma @SerieA -

2 - 2 (0 - 2)(4 - 3 - 1 - 2):Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina (1 st Zalewski); Maitland - Niles (33 st Bove), Cristante, Sergio Oliveira (1 st Veretout); ...Bravissimo MOURINHO 5 Primo tempo sconvolgente, dasparita. Ripresa di nervi e di fede, ma il ... intorno corrono troppo TUDOR 6,5 Unsontuoso per un'oretta, poi non riesce a giocare una ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma delle ‘nuove levè rimonta due gol al Verona e riesce a portare a casa un 2-2 grazie ai suoi giovani. L’Hellas nel primo tempo fa la voce grossa, sblocca subito il risultato ...Le parole dell'allenatore croato dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico Hellas Verona che porta a casa un pareggio importante contro la Roma di Mourinho (espulso nel ...