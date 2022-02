Roma - Verona 2 - 2 | i baby Volpato e Bove salvano Mourinho Pari in rimonta contro il Verona

Advertising

OfficialASRoma : ?? Anche oggi chi è all'Olimpico ha l'occasione di entrare nel mondo @DigitalBitsOrg! #GetDigitalBits ??… - OfficialASRoma : ?? Gli orari di apertura di #ASRoma Store e La Magica Land ?? Le modalità di accesso ?? I kiosk per entrare nel mond… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-2 Verona *(Volpato 65') #SSFootball - ReteSport : ??La banda dei ragazzini salva la Roma e Mourinho da una sconfitta che al termine del primo tempo sembrava quasi ine… - tempoweb : #RomaVerona i 'baby' salvano i giallorossi in rimonta #Mourinho espulso #Volpato #19febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona

DIRETTA: RISULTATO FINALE 2 - 2 È terminata la diretta di: il risultato finale è di 2 - 2. I padroni di casa sono riusciti a conquistare in rimonta il pareggio grazie a due vere e ...Commenta per primo Edoardo Bove , autore del gol del pareggio in, ha parlato a Dazn alla fine della gara: 'Certamente è una grande emozione, ma c'è un po' di rammarico perché potevamo fare di più davanti a tanti nostri tifosi. Mourinho non ha detto ...salvano la Roma dal ko casalingo con il Verona. Dopo un primo tempo fallimentare chiuso sotto 0-2 per le reti di Barak al 5' e Tameze al 20', sono i due baby di 18 e 19 anni, a segno al 65' (Volpato) ...(Tuttosport) 2' – Pellegrini prova il lancio per Abraham spalle alla porta, la difesa del Verona si prende qualche rischio ma riesce a liberare 22' – La Roma torna a costruire con Pellegrini che ...