Roma-Verona 2-2 | i baby Volpato e Bove salvano dalla sconfitta Mourinho espulso per proteste

(Di sabato 19 febbraio 2022) Lapareggia 2-2 contro ildavanti a oltre 34 mila spettatori e a Francesco Totti e Daniele De Rossi in tribuna. In rete per il gialloblu Barak e Tameze, per lai due giovani...

, le scelte di Mourinho e Tudor Scelte semi - obbligate per José Mourinho, privo di 10 calciatori, compreso Zaniolo, in dubbio fino all'ultimo: in porta c'è Rui Patricio, Karsdorp, ...Un tempo per parte, 2 - 2 finale tra. Anche se il doppio vantaggio ospite (Barak+Tameze) sembrava far presagire tutt'altra serata per la squadra di Tudor, padrona del campo e più volte vicina al terzo gol, col pubblico dell'...Il finale di Roma-Verona è caratterizzato dall'espulsione di Mourinho: ecco cos'è successo Il finale di Roma-Verona vede José Mourinho protagonista della partita. L'allenatore portoghese dei ...Finisce 2-2 tra Roma e Verona nell'anticipo della 26ª giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico. Al doppio vantaggio degli scaligeri con Barak al 5' e Tameze al 20' replicano due 'primavera' ...