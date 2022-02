Roma, Tiago Pinto: «Zaniolo? Contiamo di recuperarlo per la prossima gara» (Di sabato 19 febbraio 2022) Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue parole: Zaniolo – «Ha preso una botta e sarà disponibile per la prossima partita. Purtroppo oggi non ci sarà ma Contiamo di recuperarlo». CLASSIFICA – «Dobbiamo concentrarci sui noi stessi e portare punti a casa. La classifica è un riflesso di quello che facciamo e oggi è fondamentale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022), direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Hellas Verona. Le sue parole:– «Ha preso una botta e sarà disponibile per lapartita. Purtroppo oggi non ci sarà madi». CLASSIFICA – «Dobbiamo concentrarci sui noi stessi e portare punti a casa. La classifica è un riflesso di quello che facciamo e oggi è fondamentale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

